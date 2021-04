Verona, auto rubate e smontate per ricettazione: due arresti a Montichiari

(red.) I tentacoli di un’inchiesta aperta a Verona per il furto di auto che vengono poi smontate per ricavare i pezzi di ricambio da ricettare sul mercato clandestino hanno raggiunto anche la provincia di Brescia, in particolare Montichiari. All’alba di ieri, giovedì 29 aprile, due ordinanze di custodia cautelare firmate dal giudice di turno di Verona sono state notificate a due ex meccanici nella cittadina della bassa bresciana.

Si tratta di un 50enne e un 68enne che hanno precedenti per riciclaggio, rapina e porto di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate. L’indagine era partita nel giugno del 2020 quando i carabinieri scaligeri di Peschiera del Garda avevano scoperto due auto risultate rubate. Gli accertamenti hanno condotto ai due che avrebbero usato delle cascine abbandonate a Montichiari per smontare i veicoli. La sensazione è che dietro ci sia un giro di ricettazione.