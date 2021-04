Ruba superalcolici tra i market di Rudiano e Roccafranca: arrestato

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 30 aprile un uomo di 40 anni residente a Urago d’Oglio, nella bassa bresciana, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chiari per aver messo a segno tre furti in altrettanti giorni ai danni di alcuni supermercati di Rudiano e Roccafranca. Il suo obiettivo, infatti, in ogni scorribanda non era quello di fare la spesa e pagare regolarmente alla cassa, ma arraffare bottiglie di superalcolici, forse con l’intento di rivenderle in un mercato parallelo.

Per l’uomo, incensurato, i primi due colpi sono riusciti, ma non il terzo. In questo caso, dopo l’ennesima segnalazione, i militari si sono mossi e hanno raggiunto il malvivente facendogli scattare le manette. Ieri, giovedì 29 aprile, in tribunale a Brescia si è svolta l’udienza per direttissima nel corso della quale ha ottenuto il rinvio del processo.