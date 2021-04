Montichiari, ladri in azione di notte tra aziende, case e cascine

(red.) Dall’altra notte, quella di martedì 27 aprile, i carabinieri della stazione di Montichiari sono impegnati negli straordinari dopo una serie di furti, tentati o messi a segno, ai danni di negozi, case e attività in via Ghedi a Sant’Antonio, frazione della cittadina bassaiola bresciana. Di questi episodi dà notizia il Giornale di Brescia.

A finire nel mirino dei malviventi, in alcuni casi non la prima volta, sono stati un laboratorio di pasticceria, una cantina di vini, un’abitazione e due cascine. E in particolare sono spariti soprattutto gioielli e soldi in contanti. Già la settimana precedente la zona era stata colpita e quindi si sta cercando di risalire ai ladri.