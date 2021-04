Coronavirus a scuola, chiusure e quarantena da Montichiari a Brescia

(red.) Oltre al caso più eclatante della scuola media di Iseo, dove si è resa necessaria l’intera chiusura del plesso, in provincia di Brescia si registrano altre situazioni, a livello scolastico, di casi positivi al Covid-19 e quindi con l’isolamento forzato. Succede, per esempio, all’asilo della Fondazione Principessa Mafalda di Montichiari, nella bassa bresciana, dove l’altro giorno, martedì 27 aprile, si è disposta la chiusura a causa di un’assistente risultata positiva.

Si parla di un dipendente che dal 17 aprile non è al lavoro e facendo disporre la chiusura dell’asilo, oltre al monitoraggio dei bambini. La struttura, dopo tutti i controlli del caso, dovrebbe riaprire da lunedì 3 maggio. Altre segnalazioni arrivano anche dall’alto lago di Garda, in particolare dall’elementare di Toscolano Maderno dove una classe quinta è in quarantena per l’emersione di un caso positivo tra gli studenti. Ma per fortuna è l’unico caso emerso all’interno dell’istituto comprensivo di Gargnano.

Infine, si segnalano casi anche a Brescia città e nell’hinterland. Nel capoluogo due addette dell’asilo “Sant’Antonio” sono risultate positive e facendo disporre la chiusura dell’istituto. Tutti, insegnanti compresi, resteranno in quarantena fino al 10 maggio per poi sottoporsi al tampone prima di rientrare. Altre classi di asilo ed elementare hanno dovuto chiudere a Flero e Roncadelle.