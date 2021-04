Chiari, 72enne muore schiacciato dal trattore nell’azienda degli amici

(red.) Ieri mattina, lunedì 26 aprile, un uomo di 72 anni bresciano di Cologne – Giovanni Remo Gaibotti il nome – ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava all’interno dell’azienda agricola di alcuni conoscenti a Chiari. L’uomo, residente nella vicina via Chiari, aveva raggiunto le campagne per intrattenersi con gli amici e alcune chiacchiere. Ma a un certo punto è stato travolto e schiacciato da un mezzo agricolo in movimento e a bordo del quale il conducente aveva innestato la retromarcia.

Così facendo il 72enne è stato colpito ed è morto sul colpo. Sul posto, dopo l’allerta al 112, si sono mossi i carabinieri della compagnia di Chiari che hanno raccolto i rilievi e stanno continuando a indagare sull’accaduto. Presente anche un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Gaibotti, operaio in pensione, lascia la moglie e due figli.

Vista la dinamica, la procura non ha disposto alcuna autopsia ma aperto un’inchiesta per omicidio colposo come atto dovuto a carico del conducente del trattore. Il funerale del 72enne sarà celebrato domani, mercoledì 28 aprile, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cologne.