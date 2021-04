Carpenedolo, usano gli estintori contro le auto parcheggiate

(red.) Vandalismo, epidemia e voglia di divertirsi in qualunque modo hanno interessato un’azione da condannare avvenuta nelle ore precedenti a lunedì 26 aprile e di cui dà notizia Bresciaoggi. A Carpenedolo, nella bassa bresciana, qualcuno si è divertito a imbrattare le auto in sosta tra i parcheggi sotterranei di una palazzina residenziale e usando gli estintori a disposizione dell’edificio. E’ successo in via Paolo VI e ovviamente i proprietari non hanno potuto fare altro che denunciare quell’episodio.