Montichiari, raid incendiario al bar: verso richiesta di archiviazione

(red.) Era il maggio del 2019 quando all’interno di un bar in via Tre Innocenti a Montichiari, nella bassa bresciana, era divampato un incendio. A distanza di quasi due anni e dopo le indagini del caso, la procura di Brescia si sta avviando a chiedere l’archiviazione del caso. Tuttavia, la titolare del locale ritiene sia stato un attacco incendiario di proposito nei propri confronti e per questo motivo, in occasione dell’udienza preliminare, chiederà che il giudice si opponga all’archiviazione.

Quel giorno dell’incendio la barista aveva scoperto due persone intente a riversare benzina e a dare fuoco con della carta. Un episodio avvenuto dopo anni di distanza da un altro incendio ai danni dell’abitazione della madre della donna. E in tutto questo si parlerebbe anche di persone legate alla criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, ma già condannate e rimesse in libertà.