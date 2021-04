Chiari, anziano in bicicletta investito da un’auto: trasportato in ospedale

(red.) Questa mattina, lunedì 19 aprile, intorno alle 10,30 un uomo di 72 anni che percorreva in sella alla sua bicicletta via Brescia a Chiari è rimasto ferito dopo uno scontro con un’auto. L’impatto è avvenuto all’altezza delle strisce pedonali che si trovano sul posto, davanti a un supermercato. Nello scontro con la vettura, l’anziano è finito a terra dolorante, mentre il conducente del veicolo si è fermato per prestare i primi soccorsi.

L’allerta al 112 ha fatto muovere sul posto l’automedica e un’ambulanza da Rovato, oltre ai carabinieri per ricostruire la dinamica. L’anziano investito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale “Mellini” di Chiari. La necessità di condurre i rilievi e i soccorsi ha portato a deviare il traffico.