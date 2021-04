Montichiari: dagli studenti del Don Milani, audiovisivo per il 25 aprile

(red.) Gli studenti dell’Istituto statale Don Milani di Montichiari si stanno mobilitando in questi giorni per celebrare domenica 25 aprile la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. I quattro rappresentanti d’istituto Lisa Irle, Matteo Botturi, Lorenzo Lancini e Samuele Rizzo – in collaborazione con alcuni docenti di Storia, con numerosi compagni e con la dirigente scolastica Claudia Covri – hanno organizzato l’evento on line Materiali Resistenti, un lungo audiovisivo che verrà trasmesso sul canale YouTube della scuola di via Marconi domenica a partire dalle ore 10: sullo schermo scorrerà una nutrita serie di contributi realizzati dai ragazzi con musiche, canzoni, letture di documenti d’epoca, lettere, articoli di giornale, racconti, poesie, saggi e ricerche.

“Il progetto – raccontano i quattro – è nato dalla profonda sensibilità che da sempre il nostro Istituto ha nei confronti di questa tematica. Riteniamo fondamentale sensibilizzare ed essere sensibilizzati su un argomento tanto importante quale la libertà di pensare, decidere e dunque fare, in quanto se oggi tutti noi possiamo esprimerci senza costrizioni né violenze è proprio grazie alle imprese compiute nella seconda guerra mondiale dagli eserciti alleati in collaborazione con gli italiani che ebbero il coraggio di opporsi al ventennale regime fascista”.

“Chiedendo a tutti di aderire alla pregevole iniziativa di approfondimento storiografico, per fare memoria del variegato movimento di idee e azioni che seppe ridare al nostro Paese la pace e la libertà” la preside Covri sottolinea che la rassegna si articolerà in cinque parti: La dittatura, La scelta, Vita da partigiani, Il sacrificio e L’eredità”.

“Auspicando che l’evento da noi organizzato sia accolto positivamente dalla cittadinanza monteclarense e dei comuni del territorio – concludono i quattro studenti – siamo consapevoli che il grande lavoro svolto in questi giorni dai nostri compagni per realizzare questa rassegna di video è l’esempio migliore di come il ricordo di quella gloriosa pagina di storia si perpetua imperituro nel tempo”.

Dopo il 25 aprile la rassegna di filmati autoprodotti resterà a disposizione degli interessati sulla homepage del sito web dell’Istituto Don Milani.