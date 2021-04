Montichiari, incidente in pista per un aereo Piper

(red.) Una sbandata dovuta a un improvviso colpo di vento ha messo nei guai nel primo pomeriggio di venerdì una pilota di 33 anni che stava atterrando all’aeroporto di Montichiari ai comandi del suo Piper. Solo un po’ di apprensione, probabilmente, per la signora a bordo del piccolo velivolo turistico, che viaggiava da sola, perché dalle scarne informazioni si sa che non ci sono stati feriti.

L’aereo si è imbarcato mentre si trovava a pochi metri dalla pista e per l’impatto con il terreno uno dei carrelli ha ceduto facendo strisciare sull’asfalto la parte anteriore del velivolo: ha preso una bella facciata, insomma, e ha versato sulla pista il carburante. Incidente risolto dall’intervento dei Vigili del Fuoco.