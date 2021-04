Bagnolo Mella, camion si ribalta in curva sulla sp 65: traffico in tilt

(red.) Questa mattina, giovedì 15 aprile, la viabilità è andata in tilt sulla strada provinciale 65 tra Ghedi e Bagnolo Mella, nella bassa bresciana, a causa di un tir che si è ribaltato. E’ successo intorno alle 7,30 quando il mezzo pesante carico di generi alimentari e condotto da un 26enne stava percorrendo una curva in discesa lungo la strada al di sopra dell’autostrada A21.

Ma avrebbe preso male le misure e si è ribaltato. Il conducente per fortuna non ha riportato ferite serie, ma il traffico è andato in crisi. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri di Bagnolo Mella, dei vigili del fuoco di Brescia, dell’automedica e ambulanza della Croce Rossa di Ghedi e degli addetti della Provincia per ripristinare la viabilità.