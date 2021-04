Ghedi, 500 in piazza dalla bassa bresciana con le richieste di riaprire

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 11 aprile, a Ghedi, nella bassa bresciana, si è chiusa una settimana di proteste, che hanno coinvolto appunto anche l’intero territorio bresciano, sul fronte delle richieste di riaprire in sicurezza e contro le misure sanitarie anti-Covid. In 500, nonostante la pioggia, si sono ritrovati in piazza Trento e provenendo da una decina di paesi della Bassa, alcuni anche con sindaci e assessori al Commercio.

All’insegna dello slogan #AdessoBasta, l’Associazione dei Commercianti di Ghedi ha fatto da apripista alla manifestazione di protesta. Che ha coinvolto anche rappresentanti della cultura e della scuola, seppure da oggi, lunedì 12 aprile, con la zona arancione, si possa tornare in presenza tra i banchi fino alle superiori.