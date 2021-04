Bassa Bs, attacco hacker contro l’evento online dedicato all’autismo

(red.) Nel territorio della bassa bresciana, nei giorni precedenti a lunedì 12 aprile, era stato organizzato un incontro, ovviamente online a causa delle misure sanitarie da rispettare, dedicato nella giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Peccato che l’occasione in videoconferenza sia stata rovinata da qualche hacker. L’appuntamento era stato proposto da una serie di associazioni e rivolto alle famiglie con figli autistici per affrontare il tema e come comportarsi, in un’occasione che negli anni precedenti si era svolta in presenza.

Alla piattaforma si erano collegati partecipanti da Carpenedolo, Calvisano e Montichiari, ma a un certo punto, come dà notizia Bresciaoggi, sullo schermo hanno iniziato a comparire messaggi osceni e persino immagini pornografiche. Una situazione improvvisa che ha portato alla sospensione del convegno. L’attacco informatico è stato denunciato alla Polizia postale e c’è la sensazione che qualche hacker sia riuscito a entrare sfruttando qualche falla nel sistema di accesso di uno dei partecipanti all’incontro. Appuntamento che sarà di nuovo organizzato.