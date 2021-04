Bagnolo Mella, si muove con la marijuana negli slip: denunciato

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 8 aprile un giovane di 20 anni di origine senegalese è stato denunciato a piede libero da parte dei carabinieri a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana, per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari della compagnia di Verolanuova, impegnati nei consueti controlli, anche per verificare il rispetto delle misure anti-contagio, hanno fermato il ragazzo per un controllo ordinario.

Ma questo, nonostante sembrasse che fosse tutto regolare, si era innervosito. Per quel motivo sul suo conto è scattata una perquisizione più approfondita e facendo trovare 5 grammi di marijuana che erano nascosti negli slip. Il controllo esteso alla sua abitazione, invece, non ha portato a rilevare altre quantità. Per questo motivo per lui è scattata solo una denuncia.