Montichiari e Calcinato, weekend pasquale di sversamenti nel Chiese

(red.) Il territorio della bassa bresciana continua a essere preda di episodi di inquinamento ambientale. E gli ultimi fenomeni di questo genere si sono presentati anche nel fine settimana di Pasqua. In particolare, a Montichiari si è vista della schiuma bianca uscire dal tubo di scarico dove si trova il depuratore. E considerando che il fiume Chiese in questo momento è in secca, l’impatto era più evidente.

Tutte le segnalazioni sono giunte da quanti si trovavano a praticare attività sportiva sul posto e non è escluso che qualche azienda scarichi in modo abusivo i liquami nelle fogne. Un altro sversamento simile che ha raggiunto il corso d’acqua si è verificato a Calcinatello, frazione di Calcinato.