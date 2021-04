Ferimento ai Chiarini di Montichiari, è una vendetta personale

(red.) Forse c’è una vicenda sentimentale all’origine dell’agguato avvenuto venerdì sera ai Chiarini di Montichiari, quando un 31enne è stato ferito alla spalla sinistra da un colpo di pistola. A fare fuoco sarebbe stato un ragazzo, sembra giovanissimo, già identificato dai carabinieri della compagnia di Desenzano, mentre Manuel Poffa, il ferito, sabato è stato operato all’ospedale Civile di Brescia per estrarre il proiettile calibro 22.

Secondo le prime indiscrezioni, insomma, si tratterebbe di una vendetta personale, perché è possibile che i due si contendessero l’affetto e le attenzioni di una ragazza della zona, ma sulle ragioni che hanno provocato lo sparo sono ancora in corso gli accertamenti. Verrebbe escluso, anche se per il momento il condizionale è ancora d’obbligo, il regolamento di conti.

Dal riserbo degli inquirenti filtra che il presunto feritore sarebbe stato identificato e interrogato, ma i carabinieri hanno raccolto anche la testimonianza dell’amico che si trovava con Manuel alle 20 di venerdì in via Santa Scolastica, quando è stato raggiunto dal colpo e che, come il ferito, è residente nella frazione Chiarini.

L’arma, una pistola a tamburo detenuta illegalmente, è stata recuperata e sembra che le telecamere della zona abbiano inquadrato due persone fuggire in bicicletta dopo lo sparo. Ora il feritore rischia l’accusa di tentato omicidio.