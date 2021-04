Montichiari, risse e mazzate tra ragazzi in orario di coprifuoco

(red.) L’altra sera, giovedì 1 aprile, un gruppo di ragazzi in via Mantova a Montichiari, nella bassa bresciana, è stato coinvolto in una maxi rissa tra urla ed epiteti, probabilmente dopo aver alzato troppo il gomito. E la situazione, in pieno orario di coprifuoco, è poi peggiorata quando uno dei componenti ha addirittura brandito una mazza scatenando una selva di altri calci e pugni.

Sul posto sono giunti i carabinieri, allertati dai residenti, ma ormai il gruppo si era disperso. Una situazione simile si era verificata anche all’inizio della settimana, sempre in orario di coprifuoco, con una ventina di ragazzi che poi avevano lasciato a terra cocci di bottiglie di birra. I resti di un’altra serata di rissa.