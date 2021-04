Quinzano, cade da un ponteggio in cascina: operaio ferito

(red.) Ieri mattina, mercoledì 31 marzo, un operaio di 44 anni è rimasto ferito dopo una caduta da un ponteggio sul quale stava lavorando in via Strada per Saliceto a Quinzano, nella bassa bresciana. E’ successo dopo le 8,30 nel momento in cui l’addetto stava effettuando dei lavori su una cascina. A un certo punto, forse per aver perso l’equilibrio o per altre cause, è precipitato per alcuni metri. Per sua fortuna a terra c’era un appezzamento di erba rendendo l’impatto meno traumatico.

Ma non per questo non ha riportato ferite, visto che ha subito una frattura a una caviglia. L’allerta ai soccorsi ha mobilitato sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, l’elisoccorso da Milano, ma anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Asst della Franciacorta. L’operaio è stato trasportato in volo all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. L’infortunio è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Verolanuova.