Carpenedolo, il drone di Fare Ambiente scopre una discarica abusiva

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 29 marzo le guardie ecozoofile di Fare Ambiente hanno scoperto attraverso un drone, fatto volare sopra Carpenedolo, nella bassa bresciana, una discarica abusiva. Questo metodo, su richiesta del prefetto di Brescia Attilio Visconti, viene usato da tempo nell’ambito del progetto provinciale “Savager” che coinvolge anche la Regione Lombardia.

E per aiutare la procura a indagare e disinnescare tutti questi episodi di inquinamento ambientale, si muovono anche altre associazioni. Esattamente come è successo a Carpenedolo dove, come dà notizia Bresciaoggi, a pochi passi dallo scorrere del fiume Chiese e in un’area inaccessibile.

Qui sono stati trovati resti di lavori edili e un escavatore abbandonato. Il materiale è stato ripreso in scatti fotografici che saranno inviati alla magistratura, mentre in qualche modo si sta cercando di capire se ci sia un proprietario di quell’area.