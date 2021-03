In moto fugge per 25 chilometri ai carabinieri: nei guai manerbiese

(red.) L’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Verolanuova ha denunciato a piede libero manerbiese nullafacente, pregiudicato, 38enne, per il reato di resistenza, in quanto per sottrarsi all’alt dei carabinieri durante un posto di controllo, ha tentato di seminare la pattuglia postasi all’inseguimento, ponendo in essere un condotta di guida pericolosa in grado di mettere a repentaglio l’incolumità dei passanti e degli altri veicoli in transito.

L’uomo, nella serata di ieri, a bordo di una moto MV Augusta di alta cilindrata vistosi imporre l’alt dai carabinieri impegnati in un controllo in Manerbio, nei pressi del centro abitato, ha effettuatpp un testa coda ed è ad alta velocità. I militari si sono messi subito all’inseguimento del fuggitivo che, pur di non essere fermato, non ha avuto remore ad attraversare incroci con il rosso o circolare contromano, di fatto ponendo in serio pericolo l’incolumità dei passanti.

La pattuglia del Radiomobile coadiuvate dalle pattuglie delle Stazioni di Manerbio, Bagnolo Mella e Verolanuova durante l’inseguimento non hanno mai perso di vista il pregiudicato mentre si prodigava in manovre a folle velocità anche in centro abitato, e sfuggiva ai vari posti di blocco posti in essere dalle pattuglie delle Stazioni coordinate dalla Centrale Operativa di Verolanuova.

Alla fine dopo ben 25Km di inseguimento, costretto a svoltare per una strada chiusa, l’incosciente ha terminato la sua corsa in un campo agricolo, ove è stato raggiunto e bloccato. Dopo il fermo e successivamente alla perquisizione venivano rinvenuti 3 grammi di Marijuana. Adesso dovrà rispondere davanti il Giudice di Brescia per resistenza a pubblico ufficiale e pagare diverse sanzioni per le infrazioni commesse dell’ammontare di oltre 5 mila euro, oltre alla ritiro definitivo della patente di guida.