Calvisano, canna fumaria funziona male. Incendio in una cascina

(red.) Domenica sera 21 marzo è divampato un incendio ai danni di una cascina in via Brescia a Calvisano, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 21 nel momento in cui i residenti non hanno potuto fare a meno di notare le fiamme e il fumo. Per questo motivo hanno subito allertato i vigili del fuoco facendo intervenire sul posto quelli di Castiglione delle Stiviere che nell’arco di alcune ore hanno domato il rogo.

Per fortuna nessuno all’interno della cascina è rimasto ferito o intossicato, ma il secondo piano dell’edificio è stato dichiarato inagibile. Secondo la ricostruzione alla quale hanno lavorato anche i carabinieri di Calvisano, l’incendio sarebbe stato innescato da un cattivo funzionamento della canna fumaria. Le fiamme hanno così raggiunto il tetto e anche il sottotetto rendendo lo spazio abitabile non agibile.