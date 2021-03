Il sindaco risponde a Manerbio in Azione: “La vostra è solo campagna elettorale”

(red.) “L’Amministrazione Comunale di Manerbio è consapevole del fatto che la Marzotto sia un patrimonio storico, che merita di essere ristrutturato e valorizzato. Per questo ha sempre dialogato e supportato, per quanto di competenza, le proposte arrivate negli anni da imprenditori locali e non solo. Per questo motivo dissento aspramente dalla evidentemente mera campagna elettorale che Manerbio Azione sta portando avanti, cercando di dare responsabilità che non appartengono al Comune”. Il sindaco bassaiolo Samuele Alghisi, con una nota stampa, ha risposto alle esternazioni di Andrea Almici, coordinatore di Manerbio in Azione.

Per quanto riguarda anche lo smart working, “il grande lavoro dei dipendenti dell’area tecnica e, in generale di tutto il personale comunale, non può che essere elogiato perché non solo i dipendenti rispondono tempestivamente alle necessità del lavoro ordinario, ma lavorano, evadendo tutte le richieste in tempi brevi, anche per quanto riguarda le pratiche relative all’emergenza covid e al superbonus 110%“.