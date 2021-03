Remedello, pulisce le cisterne in un canale: sanzionato agricoltore

(red.) Nelle ore precedenti a lunedì 15 marzo un agricoltore operativo a Remedello Sotto, nella bassa bresciana, è finito nei guai per un episodio di inquinamento. Gli agenti della Polizia locale, insieme ai tecnici dell’Arpa, hanno raggiunto una cascina.

E qui hanno scoperto che il titolare puliva le cisterne di liquame dietro l’azienda, direttamente in un canale. Per questo motivo, oltre alla multa dell’Arpa, incasserà anche una sanzione per il mancato rispetto del regolamento comunale.