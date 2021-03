Mairano, fiamme in appartamento. Arrivano i vigili del fuoco

(red.) Si sono vissuti momenti di preoccupazione nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 12 marzo, a causa di un incendio divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina in via del Dosso a Mairano, nel bresciano. E’ successo intorno alle 13 quando, probabilmente per un guasto elettrico, si sono accese le fiamme che hanno raggiunto il balcone e la tenda soprastante.

Sul posto, allertati da chi riusciva a distinguere bene il rogo, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato in tempo le fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato anche perché nell’appartamento in quel momento non aveva persone. L’intervento tempestivo ha anche evitato danni maggiori, permettendo di tenere l’abitazione agibile.