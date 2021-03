Montichiari, spaccia e senza mascherina: 24enne denunciato e multato

(red.) La sua presenza era costante nelle posizioni defilate di alcuni luoghi di aggregazione all’aperto a Montichiari, nella bassa bresciana. Si tratta di un 24enne magrebino che nelle ore precedenti a venerdì 12 marzo è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia locale della cittadina si sono mossi nel momento in cui hanno notato un continuo via vai di giovani verso la stessa zona, quella del monte Generale.

Così si sono appostati e hanno assistito allo scambio di denaro e hashish. Nel momento in cui il giovane ha visto le forze dell’ordine, ha tentato di scappare, ma è stato fermato. Addosso, con la perquisizione, aveva sei dosi di hashish e 485 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Oltre all’identificazione di una decina di suoi clienti, il giovane è stato anche sanzionato con 280 euro perché si muoveva senza indossare la mascherina.