San Gervasio Bs, beccati a gettare la spazzatura sul cavalcavia

(red.) Non hanno fatto i conti con il fatto che, mentre gettavano in modo scorretto i loro sacchetti dei rifiuti per strada, c’erano alcune fototrappole che li immortalavano. Succede a San Gervasio Bresciano, nella bassa, dove quattro persone sono finite nei guai a causa della loro condotta portata avanti per mesi.

Cioé quella di abbandonare i rifiuti lungo il cavalcavia esterno al centro del paese, ma anche tra i fossi e in un bosco. Le loro gesta irresponsabili sono state tutte “catturate” dalle telecamere che porteranno a far scattare sanzioni. Ma non è escluso che finiscano anche in tribunale con l’accusa di smaltimento abusivo.