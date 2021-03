Montichiari, botto al bancomat di via Mantova. Indagano i carabinieri

(red.) Nella notte tra venerdì 5 e oggi, sabato 6 marzo, è tornata in azione nel bresciano una di quelle bande che prende d’assalto gli sportelli bancomat nel momento dell’inizio del weekend, quando le casse vengano caricate di denaro. L’ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto ai danni della filiale del Banco Desio in via Mantova a Montichiari, nella bassa bresciana.

I malviventi, come ormai è diventata purtroppo una consuetudine, hanno usato una marmotta esplosiva per far saltare in aria il punto di prelievo. La deflagrazione è stata avvertita in modo distinto dai residenti della zona, soprattutto da quanti abitano nella palazzina dove si trova al piano terra proprio la filiale. I carabinieri della stazione di Montichiari stanno indagando accertando ogni pista per cercare di risalire ai malviventi e anche quantificare il denaro rubato.