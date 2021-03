Bagnolo, l’autolavaggio era centrale di spaccio: due arrestati

(red.) I carabinieri di Bagnolo Mella hanno arrestato due cittadini indiani per detenzione ai fini di spaccio di eroina.

I militari tenevano da tempo sotto osservazione un autolavaggio di Bagnolo Mella gestito da un 45enne di origine indiana, aiutato da un connazionale 43enne, entrambi incensurati e regolari sul territorio italiano.

A insospettire i militari era il via vai di persone di nazionalità indiana che non portavano l’auto a lavare, ma sembravano interessate solo a intrattenersi con il gestore e il suo collaboratore. I sospetti si sono concretizzati quando un ragazzo indiano, che era rimasto pochi minuti con gli addetti all’autolavaggio, veniva fermato dalla pattuglia e trovato in possesso di una dose di eroina.

La perquisizione ha permesso di rinvenire nel box dei comandi dell’autolavaggio complessivamente 6 dosi per tre grammi di eroina e 120 in contanti, tutto è stato sottoposti a sequestro.

Il Gip del tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.