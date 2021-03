Fiesse, agricoltore travolto dal suo trattore: portato al Civile

(red.) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 marzo, un agricoltore in pensione di 79 anni è rimasto vittima di un infortunio con il suo trattore a Fiesse, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 15 quando l’uomo stava percorrendo la strada Caleone lungo un terreno. A un certo punto è poi sceso per verificare un eventuale problema al mezzo, ma in quegli istanti è stato travolto dal ribaltamento dello stesso trattore.

A due passi dalla sua abitazione, chi ha sentito le sue urla ha subito allertato i soccorsi muovendo sul posto l’automedica dalla provincia di Mantova, oltre all’elicottero. E a bordo di questo l’anziano è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Per lui è stata riservata la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’infortunio è stata ricostruita dai carabinieri della compagnia di Verolanuova.