Orzinuovi, le iniziative in streaming per la giornata della donna

(red.) In occasione della vicina Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, il Comune di Orzinuovi ha deciso di dare il suo patrocinio a tre spettacoli online e di inserirli nella rassegna dal titolo:

“8 MARZO..SEMPRE. GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. I LUNEDì DELLE DONNE”.Gli incontri sono stati realizzati da rispettivamente tre associazioni. La Rete di Daphne, che tramite sportelli di ascolto anche a Orzinuovi, fornisce un concreto sostegno alle donne e ai minori vittime di violenza. Quelli del Venerdì e Fuori di Quinta, due compagnie teatrali attive sul territorio orceano e spesso sostenute dal Comune per le loro proposte d’interesse culturale e sociale.

Gli spettacoli saranno pubblicati in streaming e lasciati a disposizione per la visione sul canale YouTube del Comune per i tre Lunedì a partire dall’8 Marzo, dalle ore 20:45. Il link diretto per gli spettacoli sarà disponibile sul sito del comune di Orzinuovi http://www.comune.orzinuovi.bs.it/ qualche giorno precedente la data dello spettacolo.

Il programma nello specifico prevede:

8 marzo 2021 – “Eco di donne” a cura dell’Associazione Rete di Daphne.

15 marzo 2021 – “Fattore XX – Quando la ricerca e la scienza sono donne” a cura della Compagnia Teatrale Quelli del Venerdì.

22 marzo 2021 – “WONDER La meraviglia è DONNA” a cura della Compagnia Teatrale Fuori di Quinta.

La rassegna vuole trasmettere contenuti importanti tramite un linguaggio artistico, con letture di testi, recitazione e teatralità, proponedo diverse interpretazioni destinate a tutte le fasce d’età.