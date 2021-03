Carpenedolo, appalti pilotati: chiesto processo per 16 imputati

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 3 marzo in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza preliminare nell’ambito di un procedimento seguito a un’inchiesta per presunti appalti pilotati a Carpenedolo, nella bassa bresciana. In particolare, cantieri in piazza Europa, per realizzare il supermercato Conad e anche per la manutenzione del verde. Sono sedici gli accusati per i quali il magistrato ha chiesto il processo e sul quale il giudice deciderà il 22 marzo.

Le opere per le cui modalità sono finite sotto i riflettori erano state realizzate tra la fine del 2017 e il 2019. Si fa riferimento al fatto che gli appalti sarebbero stati pilotati verso aziende amiche e in subappalto ad altre imprese con la presunta compiacenza del Comune. Tutti gli imputati sono accusati di turbata libertà degli incanti, rivelazione dei segreti di ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso in atto pubblico, favoreggiamento personale e violazione del testo unico sull’edilizia.