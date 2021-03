Cremona, ladra bresciana in trasferta ruba vestiti al mercato

(red.) L’altra mattina, sabato 27 febbraio, una donna di 59 anni residente a Carpenedolo, nella bassa bresciana, è stata denunciata dopo essere stata sorpresa a rubare diversi capi di abbigliamento al mercato in programma in piazza Stradivari a Cremona. La malvivente, senza destare alcun sospetto, era riuscita ad arraffare la merce esposta di un posteggio ambulante infilando i capi nella propria borsa.

Ma non ha fatto i conti con un’altra cliente che ha notato quell’episodio allertando la venditrice. A quel punto la donna è stata fermata dagli agenti della Polizia locale che le hanno trovato diversi capi di abbigliamento per un valore di 170 euro. Ma non solo lì sul posto, perché gli operatori hanno trovato altri vestiti rubati dalla donna anche nella sua auto parcheggiata. Così per la bresciana in trasferta è scattata la denuncia per furto aggravato.