Orzinuovi, pusher marocchino arrestato ed espulso

(red.) Era a Orzinuovi a bordo della sua Audi A4 station wagon quando ha visto la pattuglia dei carabinieri della stazione locale e ha invertito rapidamente il senso di marcia, tentando di allontanarsi. Però è stato raggiunto, fermato e sottoposto a un controllo.

L’uomo alla guida era un 35enne di origine marocchina, noto per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti e sul quale pendeva un decreto di espulsione della Questura di Brescia. L’automobile e il conducente sono stati perquisiti e i militari hanno trovato complessivamente 14 dosi per un totale di 10 grammi di cocaina e 575 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Il Gip di Brescia ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora in provincia di Brescia. Successivamente l’uomo è stato condotto in Questura per l’emissione del provvedimento di espulsione.