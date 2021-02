Leno, passava fuori orario gli aperitivi ai clienti nel vicolo sul retro: locale chiuso

(red.) Nonostante fossero le 19,15 (quindi oltre l’orario in cui è permessa la vendita per asporto) riforniva i clienti di aperitivi passandoli dalla finestra sul retro a tre clienti che si trovavano nel vicolo.

Qualcuno però ha segnalato la cosa (che evidentemente si ripeteva) e sono intervenuti i carabinieri della stazione di Leno che, nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa “prevenzione alla diffusione del Covid-19”, hanno colto sul fatto la donna che gestisce il bar e i tre clienti che bevevano l’aperitivo fuori dall’orario previsto dal Dpcm 14 gennaio 2021.

La sanzione è stata di 400 euro per ciascuno dei presenti, inoltre è stata disposta la chiusura provvisoria del locale per cinque giorni ai sensi del Decreto Legge 33 del 2020, in attesa del provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia.