Milzano, uccise a coltellate la compagna: a processo da aprile

(red.) Ieri, lunedì 22 febbraio, in tribunale a Brescia si è svolta l’udienza preliminare a carico di Gianluca Lupi, l’uomo di 42 anni che nel maggio del 2020 uccise in casa a Milzano, nella bassa bresciana, con quattro coltellate la compagna 39enne rumena Zsuzsanna Mailat. Un delitto che era avvenuto nel momento in cui l’uomo non accettava il fatto che la donna, madre dei suoi tre figli, volesse separarsi.

Quella sera era stata una delle figlie, la più grande, a lanciare l’allerta e facendo muovere sul posto i carabinieri che avevano arrestato il 42enne. Nell’udienza di ieri il giudice ha deciso di rinviare a giudizio l’uomo e il cui processo inizierà il prossimo 13 aprile. Sono stati ammessi come parti civili i tre figli, i fratelli della vittima e anche il Comune di Milzano.