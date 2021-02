Bagnolo, trasporta merci invece che persone: maxi sanzione

(red.) In A/21, nel territorio del Comune di Bagnolo Mella, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Montichiari ha fermato un veicolo con targa Ucraina effettuante un trasporto internazionale di persone tra Spagna ed Ucraina.

Al controllo, però, è stato accertato che il mezzo anziché trasportare persone, stava effettuando un trasporto di merci in conto terzi internazionale tra paesi non UE violando gli accordi intercorsi tra gli Stati aderenti.

In particolare il veicolo era carico di decine di pacchi non solo sistemati nel vano bagagli, ma anche all’interno dell’abitacolo sui sedili al posto dei passeggeri. Oltre al fermo amministrativo in Italia per tre mesi, il conducente è stato multato per 4.130 euro.