Vende auto ma non la consegna e scappa, truffatore condannato

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 22 febbraio un uomo di 59 anni residente a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana, è stato condannato a 8 mesi di reclusione, ma con pena sospesa, per aver raggirato un possibile acquirente di un’auto usata. Tutto era successo nel momento in cui proprio il 59enne bagnolese aveva piazzato un annuncio su uno dei vari siti internet per vendere una Fiat Panda 4×4 a soli 1.000 euro.

Un prezzo che ha ingolosito il cliente, residente nel bresciano, che ha poi contattato il venditore. Avevano quindi concordato un anticipo di 400 euro e il saldo al momento della consegna del veicolo. Tuttavia, dopo che il truffatore si era visto arrivare la caparra sulla propria carta postepay, era fuggito rendendosi irreperibile e senza mai fissare un appuntamento per la consegna dell’auto.

A quel punto la vittima non aveva potuto fare altro che denunciare l’episodio alle forze dell’ordine e portando alle indagini conseguenti. Così si è arrivati al malvivente che ha incassato la condanna e 500 euro di multa, oltre a dover restituire la somma alla vittima.