Coronavirus a scuola, altre chiusure a Castelcovati e Borgo San Giacomo

(red.) Ogni giorno che passa in questa seconda metà di febbraio dal punto di vista dei contagi da Covid-19 in provincia di Brescia si assiste alla chiusura di scuole e sezioni per l’emersione di nuovi casi positivi tra insegnanti e studenti. Tra gli ultimi Comuni in ordine di tempo a mettersi in sicurezza ci sono Castelcovati e Borgo San Giacomo, entrambi nella bassa bresciana.

Nel primo paese si è deciso per la chiusura di due sezioni dell’asilo, oltre a una sezione della scuola elementare. Nella frazione Motella a Borgo San Giacomo, invece, è stato chiuso un asilo dopo che nei giorni precedenti a lunedì 22 febbraio sono emersi due casi positivi tra le maestre. Dopo la disposizione della chiusura è stato deciso di allungare lo stop anche per questa settimana. Stessa situazione anche per l’asilo nido che era già stato chiuso.