Montichiari, muore dopo l’operazione al femore: disposta l’autopsia

(red.) La Procura di Brescia ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso di Graziella Baroni, una 79enne residente a Novagli di Montichiari. L’esame autoptico è stato eseguito sabato e il funerale è stato fissato per lunedì mattina alle 8,45.

L’anziana è spirata il 18 febbraio, dopo essere rimasta quasi tre settimane ricoverata all’ospedale di Montichiari dove era stata ricoverata per una caduta dalle scale che le aveva provocato la frattura del femore, per la quale era stata operata.

Se il decorso post operatorio non aveva presentato problemi, quali sono state le ragioni di un improvviso peggioramento che ha provocato la morte della paziente? Proprio per ripondere questa domanda è stata disposta l’autopsia e si aspetta il referto medico-legale.

Come si ricorderà l’ospedale di Montichiari è al centro della cronaca per la vicenda del primario del Pronto Soccorso sospettato di aver somministrato farmaci letali a due pazienti affetti da Covid-19. Il dottor Carlo Mosca è ai domiciliari.