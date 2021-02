Chiari, fiamme di notte su una palazzina: due appartamenti inagibili

(red.) Nella tarda serata di ieri, venerdì 19 febbraio, è divampato un incendio sul tetto di una palazzina in via Marengo a Chiari, nel bresciano. L’allerta da parte dei residenti è scattata intorno alle 23,30 quando le fiamme erano evidenti, insieme al fumo. Subito sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco di Chiari, Palazzolo, Orzinuovi e Brescia che hanno operato fino a notte fonda per domare le fiamme.

In ogni caso non ci sono stati feriti né intossicati. Mentre si stanno cercando di capire le cause del rogo, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Questa mattina, sabato 20 febbraio, le verifiche sono proseguite con l’aiuto della Polizia locale che ha disposto la chiusura della strada che si muove davanti alla palazzina interessata.