Orzinuovi, al via su Youtube la Rassegna Teatrale Shakespeariana

(red.) L’assessorato alla Cultura del Comune di Orzinuovi, in collaborazione con l’Associazione onlus “Fuori di Quinta”, propone per il mese di Febbraio 2021 il progetto online dal titolo “Rassegna Teatrale Shakespeariana” a cura di Riccardo Festa, attore, regista e drammaturgo di fama nazionale.

Il programma prevede la realizzazione di tre spettacoli teatrali tratti da alcune delle opere più famose del drammaturgo inglese William Shakespeare. Tutti gli appuntamenti saranno in formato di lezioni-monologhi, rendendoli anche un evento adatto alla Didattica a distanza delle scuole.

Le rappresentazioni saranno pubblicate settimanalmente a partire dal secondo giovedì del mese dalle ore 20,45 sul canale YouTube del Comune di Orzinuovi e rimarranno disponibili alla visione. La rassegna si aprirà con “Amleto Principe di Danimarca” giovedì 11/02/2021, per continuare poi con “Macbeth” il giovedì successivo 18/02/2021. La rassegna si concluderà infine con ’ultimo appuntamento dedicato alla celebre storia “Romeo e Giulietta” giovedì 25/02/2021.

L’associazione “Fuori di Quota” è formata da un gruppo di attori amatoriali e ha lo scopo di trasmettere al pubblico la passione per lo “strumento teatro”. Con un ricco programma di spettacoli d’intrattenimento, che abbiano valenza morale ed educativa per il pubblico, l’associazione ha già ottenuto in passato il patrocinio comunale per tutte le proprie iniziative.