Coronavirus, Castrezzato potrebbe già uscire dalla zona rossa

(red.) Quella di Castrezzato, nel bresciano, ieri, giovedì 18 febbraio, è stata la prima piena giornata da zona rossa da quando è scattata l’ordinanza del governatore lombardo Attilio Fontana a causa del boom dei nuovi contagi che si erano registrati nei giorni precedenti, in particolare a causa della variante inglese. Ma appunto è stata un’esplosione di casi positivi nei giorni precedenti, perché in realtà da qualche giorno nella comunità i numeri, per fortuna, sono ampiamente ridotti a meno delle dita di una mano.

Tanto che sempre ieri, giovedì, si sono registrati solo 3 nuovi casi rispetto al giorno precedente. Per questo motivo il sindaco Giovanni Aldi, che già era stato critico sulla decisione di porre il paese in zona rossa come altri tre paesi lombardi, potrebbe chiedere già oggi, venerdì 19 febbraio, a soli due giorni dall’introduzione della zona rossa e ben in anticipo rispetto a una settimana prevista, di revocare l’ordinanza.

Proprio il primo cittadino dice di voler risentire stasera il governatore Attilio Fontana per una decisione. E non è escluso che il provvedimento possa “liberare” il paese dalle restrizioni massime. Già il sindaco, come detto, aveva parlato di un provvedimento eccessivo, ma soprattutto tardivo considerando che il boom dei contagi si era registrato nei giorni precedenti. E il fatto che negli ultimi giorni i nuovi casi siano crollati il primo cittadino fa affidamento ai risultati delle ordinanze comunali molto stringenti con cui sono state chiuse le scuole fino alla fine del mese, ma anche i parchi e messo delle limitazioni a tutte le occasioni di incontro in paese.