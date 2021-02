Cologne, commenti su Fb contro la Polizia: denunce e gruppo chiuso

(red.) Forse pensavano di farla franca perché avevano lanciato quelle esternazioni attraverso i social e non in modo diretto, a tu per tu. E speravano anche che quei messaggi non arrivassero a destinazione o di non incorrere in particolari conseguenze. Invece, è successo tutt’altro. E’ quanto accaduto a Cologne, nella parte occidentale della provincia di Brescia, dove una decina di persone sono state denunciate per dei commenti offensivi ai danni degli agenti della Polizia locale del Montorfano. Di questo dà notizia il Giornale di Brescia.

E le denunce nei confronti degli autori di quei messaggi sono di diffamazione aggravata, istigazione alla violenza e a delinquere. Tutto è successo nel momento in cui dal gruppo su Facebook del paese è stato pubblicato un post e a corredo una serie di commenti contro i vigili urbani, anche istigando a fare loro del male. Tutti gli autori si sono poi scusati, ma non hanno potuto evitare il deferimento. Il provvedimento ha portato anche a far rimuovere il gruppo.