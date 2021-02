Ghedi, artigiano positivo al Covid continua a lavorare: denunciato

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 18 febbraio un artigiano residente a Ghedi, nella bassa bresciana, è finito nei guai per opera della Polizia locale che aveva raggiunto la sua azienda per uno dei consueti controlli sul territorio. Così si è scoperto che proprio il titolare era positivo al Covid-19 e quindi soggetto alla quarantena. Ma nonostante questo continuava a lavorare nella propria attività anche in presenza di altri due dipendenti.

E non solo, perché l’artigiano operava senza indossare alcun tipo di dispositivo di protezione individuale. Di fronte alla richiesta della municipale per quel tipo di comportamento, l’artigiano ha rivelato di essere disinteressato alla pandemia in corso. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero per aver violato la quarantena, mentre l’Ispettorato del Lavoro, al quale è stato segnalato il caso, potrebbe occuparsi di valutare lo stato igienico dell’azienda.