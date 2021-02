Coronavirus a scuola, a Chiari e Urago d’Oglio chiusi due asili

(red.) Gli esperti lo stanno dicendo da tempo: di fronte al fatto che le categorie più fragili e anziani si stanno vaccinando contro il Covid-19, il rischio maggiore di contagio, anche a causa della variante inglese, in questo momento riguarda soprattutto i più giovani e i bambini. A partire, quindi, dall’ambito scolastico. Per questo motivo in provincia di Brescia, nella zona occidentale in questo momento più colpita, si stanno moltiplicando le disposizioni di chiusura delle scuole.

Allo schieramento attuale, si sono aggiunti anche Chiari e Urago d’Oglio dove sono stati chiusi gli asili per poter riprendere solo dall’1 marzo. A Chiari si è deciso per lo stop all’asilo “Pedersoli” dopo l’emersione di alcuni casi positivi tra studenti e personale scolastico che aveva già portato alla quarantena della maggior parte delle sezioni. A Urago d’Oglio, invece, è interessato il “Delfarini Marinelli” che chiuderà da oggi, mercoledì 17 fino alla fine del mese e dopo che quasi la metà delle sezioni erano già state chiuse.