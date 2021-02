Calvisano, cani senza microchip in cascina: proprietario multato

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 17 febbraio le guardie ecozoofile del gruppo Fare Ambiente con un veterinario messo a disposizione da Legambiente di Brescia hanno raggiunto una cascina a Calvisano, nella bassa bresciana. Qui era presente un allevamento formato da undici cani, ma nove di questi non avevano il microchip di riconoscimento e di fatto risultavano “fantasmi” all’anagrafe canina.

Del blitz dà notizia Bresciaoggi sottolineando anche il fatto che i locali che ospitavano i cani non erano in buone condizioni dal punto di vista igienico e sanitario. Per questo motivo il proprietario, poi rintracciato, è stato sanzionato con 750 euro e dovrà anche mettere in regola tutti gli animali dotandoli del microchip.