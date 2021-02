Montichiari, serve i clienti scattato il coprifuoco: chiuso bar

(red.) La zona gialla, con le minori misure di restrizione anti-contagio, in cui è stata posta dalla fine di gennaio anche la Lombardia e quindi il territorio bresciano, fatica ad evitare di vedere in giro assembramenti di persone, soprattutto tra i più giovani.

Tanto che nella bassa bresciana, tra Montichiari e Calvisano dove spesso si sono visti comportamenti fuori dalle righe, sono aumentati i controlli da parte delle forze dell’ordine. Uno di questi, come dà notizia Bresciaoggi, ha interessato ieri sera, domenica 14 febbraio, il “Bar Ferdy” di corso Martiri a Montichiari. Ravvisata l’infrazione, per il locale è arrivata una chiusura per 10 giorni.