O soldi o botte agli studenti, preso dai carabinieri di Pontevico

(red.) E’ stato arrestato con l’accusa di estorsione dai carabinieri della stazione di Pontevico un cittadino francese originario della Costa d’Avorio. L’uomo ha 31 anni essendo nato nel 1989 e la sua vittima era un ragazzo minorenne residente nella Bassa Bresciana.

I parenti del giovane si erano accorti che in casa erano spariti alcuni piccoli oggetti preziosi e hanno inziato a sospettare del furto il ragazzo, studente alle superiori di Cremona. Gli sembrava incredibile che lo studente modello, bravo e onesto che mai aveva fatto dubitare, fosse un ladruncolo. Tra l’altro il bottino non era enorme: tutti insieme gli oggetti scomparsi potevano valere un migliaio di euro.

I genitori si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Pontevico i quali hanno parlato con il ragazzo finché questi in lacrime ha confessato di aver effettivamente sottratto l’oro della zia e di averlo rivenduto per ottenere denaro contante da consegnare a un uomo che, con la minaccia rappresentata dalla propria prestanza fisica, taglieggiava i ragazzi che dalla stazione degli autobus di Cremona vanno verso la scuola, prendendoli di mira se non scucivano un po’ di soldi.

L’uomo, francese ma originario della Costa d’Avorio e senza fissa dimora, secondo l’accusa avrebbe più volte picchiato la vittima finché questa non s’è rassegnata a rubare in casa per recuperare un po’ di denaro.

Le indagini dei carabinieri di Pontevico sono state condotte con attività di osservazione in abito civile, con i militari mimetizzati tra i viaggiatori presso la stazione dei pullman, per identificare l’estorsore che è stato individuato e seguito.

Gli indizi di colpevolezza sono stati tali da indurre il Gip del Tribunale di Cremona a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita nel pomeriggio di sabato. Dovrà rispondere di estorsione aggravata e continuata.