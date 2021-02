Ghedi, incendio sul tetto di una villetta: padre e figlio in salvo

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 febbraio, intorno all’ora di cena è divampato un incendio al secondo piano di una villetta in via Moretto a Ghedi, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 19,30 quando nell’abitazione c’erano padre e figlio. A un certo punto l’odore di bruciato ha portato a scoprire che una trave sotto il tetto stava prendendo fuoco e subito dopo i due inquilini sono fuggiti all’esterno mettendosi in salvo e senza riportare intossicazioni o ferite.

Mentre l’appartamento si stava riempiendo di fumo e fuoco, sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Brescia e Verolanuova che hanno impiegato tre ore per domare le fiamme. Per farlo, hanno usato l’acqua dal tetto in modo da spegnere il rogo. La causa dell’incendio sembra essere riconducibile a un cattivo funzionamento della canna fumaria. Visto che il materiale di spegnimento è finito all’interno dei locali, è da valutare l’agibilità della villetta.