Chiari, prende il figlio dalle braccia della suocera e scappa: arrestato

(red.) E’ una scena da incubo quella avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 febbraio, a Chiari, nel bresciano. Al centro della vicenda ci sono una coppia di 30enni conviventi che hanno un bambino di 5 anni. Il piccolo, mentre la madre era al lavoro, era stato affidato ai nonni materni. E il padre dello stesso bambino ieri, dopo aver avvisato la suocera 70enne, ha raggiunto l’abitazione per cercare di andare a prendere il piccolo.

Ma l’anziana si è chiusa in casa per non far entrare il genero e a quel punto quest’ultimo si è arrampicato in qualche modo su una finestra forzando l’ingresso e riuscendo a entrare. Poi si è preso con la forza il bambino ed è fuggito. La suocera non ha potuto fare altro che allertare i carabinieri, indicando loro anche una serie di luoghi per capire dove si sarebbe potuto rifugiare.

Tra l’altro lo stesso uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti. I militari hanno trovato l’uomo e il piccolo in un negozio di Chiari gestito dalla madre dell’uomo e dove hanno anche notato una pistola modificata. Per il 30enne sono scattate le manette, anche per resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi scagliato contro i carabinieri, mentre il bambino è stato affidato alla madre.